Das ist Reece Oxford

Oxford wurde am 16. Dezember 1998 in London geboren, sein Großvater stammt aus Jamaika. In seiner Jugend spielte der Arsenal-Fan für Tottenham Hotspur und West Ham United.

