Borussia Mönchengladbach: Starmanns beschert Borussia den ersten Sieg

Die Szene, die das Spiel entscheidet, ist sinnbildlich für die gesamte Partie. Sandra Starmanns hat im Strafraum des SC Sand nicht die beste Position, drei Gegenspielerinnen umringen Borussias Verteidigerin bei dem Eckball in der 62. Minute. Doch die 25-Jährige weiß sich zu behaupten und drückt den Ball auf der Höhe des Fünfmeterraumes mit dem Knie über die Linie. "Wenn du in so einer Situation nicht den unbedingten Willen hast, fällt dort kein Tor. Die gesamte Mannschaft hat heute in einem sicherlich nicht hochklassigen Match den größeren Willen an den Tag gelegt und deswegen auch absolut verdient gewonnen", sagte Borussias Cheftrainer René Krienen.

Lange hatte das Trainerteam und die Mannschaft auf diesen Tag warten müssen. Seine ersten zwölf Bundesligaspiele hatte der Aufsteiger allesamt verloren, dabei jedoch nicht selten Komplimente des Gegners für eine couragierte Leistung erhalten. Zählbares wollte indes nie herausspringen für den Liga-Neuling - bis zum gestrigen 1:0 beim SC Sand. "Das fühlt sich an wie der Gewinn einer Meisterschaft. Da fällt schon eine Mega-Last von uns ab", sagte Krienen, dessen Team nun neuen Mut schöpfen darf im Abstiegskampf. Denn der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat sich an einem einzigen Spieltag von sieben auf vier Punkte verringert.

"Wir hatten schon ein paar Spiele, in denen wir nahe dran waren, etwas mitzunehmen, dann uns aber durch eine Lapsus alles zunichtegemacht haben. Doch heute gab es solche Situationen nicht. Die Mannschaft war bis zum Schluss voll fokussiert und konzentriert", lobte Krienen. Fußballerisch war die Partie beim Tabellensiebten jedoch kein Leckerbissen. Sand hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, weil Borussia zu viele Fehlpässe spielte, doch bis auf einige Standards brachten die Gastgeber nichts Gefährliches zustande. Und auch nach der Pause waren klare Torchancen Mangelware, wenngleich Gladbach nun - nicht zuletzt durch die Einwechslung Barbara Müllers nach einer Stunde - kombinationssicherer wurde. Wenig später fiel dann nach einem Eckball Jule Dallmanns das 1:0, als Sandra Starmanns mit dem Knie zur Stelle war.

"Danach ist die Mannschaft über sich hinausgewachsen. Und sie hat mit dem einen oder anderen taktischen Foul auch die nötige Cleverness an den Tag gelegt", sagte Krienen. Klare Ausgleichschancen erspielte sich Sand nicht mehr. Und was noch auf das Tor kam, war für Torfrau Christina Bellinghoven leichte Beute. So durften Borussias Frauen wenig später ihren ersten Bundesligasieg feiern - und sich über zwei freie Karnevalstage freuen. In der Liga stehen nun schließlich zwei spielfreie Wochenenden an. Natürlich würden sie nun gerne mit dem Schwung des Sieges direkt weiterspielen, gab Krienen zu. Doch alleine die Gewissheit, ein Lebenszeichen im Abstiegskampf abgegeben zu haben, sorgte bei Borussia vorerst für große Zufriedenheit.

Borussia: Bellinghoven - Koj, Starmanns, Dallmann, P., Kufner (46. Aerts) - Birbaum (61. Müller) - Lohmann, Simons, Dallmann, J., Wahlen (74. Frommont) - Cameron. Tor: 0:1 Starmanns (62.). Zuschauer: 320.

Quelle: RP