Borussia Mönchengladbach: Stürmer aus Verl verstärkt die U23

Vier Wochen vor dem ersten Spiel des Jahres in der Regionalliga West hat Borussias U23 einen neuen Spieler verpflichtet. Charalambos Makridis kommt vom SC Verl.

Der Stürmer soll bereits am Freitag mit der Mannschaft von Arie van Lent trainieren, die nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Marbella ein paar Tage frei hatte. Makridis ist 20 Jahre alt und hat in 17 Regionalligaspielen bislang vier Tore erzielt. "Er ist als Talent noch nicht ausgereift, den Jungen kann man noch entwickeln. Das ist jetzt eine spannende Aufgabe für uns", sagte Nachwuchsdirektor Roland Virkus unserer Redaktion.

Makridis könne sowohl im Zentrum als auch auf beiden Seiten spielen. Er gilt als schneller Stürmer, der auch im Eins-gegen-eins stark ist. Wie Sommer-Zugang Mike Feigenspan, der mit elf Treffern Borussias bester Torjäger ist, hat der Deutsch-Grieche kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen, sondern stammt aus der Jugend eines unterklassigen Vereins. Mit Transfers dieser Sorte hat Gladbach zuletzt also gute Erfahrungen gemacht.