Tobias Sippel wurde am 22. März 1988 in Bad Dürkheim geboren.

Von 2006 an gehörte er dem Profikader des FCK an. Den ersten Profieinsatz erhielt er am 19. Oktober 2007 in der Zweitliga-Partie gegen 1899 Hoffenheim.