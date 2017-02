Borussia Mönchengladbach: Verein fände Bestrafung durch den DFB "verfehlt"

Der DFB ermittelt wegen eines Banners beim Spiel gegen RB Leipzig. Die Gäste dagegen haben sich bei Borussia bedankt für einen insgesamt friedlichen Empfang. Von Jannik Sorgatz

Mindestens ein Dutzend Banner sind in der Nordkurve gezeigt worden beim 1:2 gegen RB Leipzig, die die Ultragruppierung "Sottocultura" gemalt hat. Es gab aber auch Fans aus der nicht-organisierten Szene, die gegen RB protestierten, zum Teil humorvoll wie mit den Plakaten, die auf den Großsponsor von RB abzielten: "Trinkt mehr Milch!"

Die Proteste waren meinungsfreudig und kreativ, sie waren still während der schweigsamen 19 Minuten und zumindest unmittelbar danach sehr laut. Mehr als 200 Fanklubs und -gruppen hatten ihre Unterstützung zugesagt. Dass ein einziger Satz, aufgeteilt auf zwei Banner, dennoch so viel Aufmerksamkeit erregte, hatte auch mit einer Nachricht zu tun, die gestern aus Frankfurt kam: Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt wegen der beiden Banner, die erst gemeinsam ihre Botschaft entfalteten: "Wir verurteilen jeden geworfenen Stein ... der Euch Kunden nicht getroffen hat." Es war eine Anspielung auf die Vorfälle in Dortmund vor gut zwei Wochen, als RB-Leipzig-Fans auch auf diese Art attackiert wurden.

Im Internet diskutierten die Borussen, wie zu erwarten, lebhaft darüber. Die Urteile reichten von "satirisch gemeint" über "bewusst provozierend" bis "gewaltverherrlichend". Pikiert waren viele – auch weil der Rest in der Wahrnehmung etwas nach hinten rückte. "Das ist bedauerlich", sagte Fanprojekt-Sprecher Dirk Kramer unserer Redaktion. "Wir stehen natürlich nicht hinter dieser Aussage. Unterm Strich kann man aber sagen, dass wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten: Es ist friedlich geblieben und der Protest ist angekommen."

Dem Verein droht zumindest eine Geldstrafe. So hart wie den BVB dürfte es Gladbach nicht treffen, dafür war das Vorstrafenregister der Dortmunder zu lang. Außerdem hatte es bereits im Sommer einen Teilausschluss der Zuschauer gegeben, damals noch auf Bewährung. Allerdings sagte VfL-Geschäftsführer Stephan Schippers gestern, dass er eine Strafe gegen den Verein oder seine Fans generell "verfehlt" fände. "Die Fanbeauftragten und Offiziellen von RB Leipzig haben sich bei uns für die professionelle Vorbereitung und den gastfreundlichen Empfang bedankt", wird Schippers auf der Vereinshomepage zitiert. Ein RB-Fanbeauftragter bestätigte unserer Redaktion, dass die rund 1500 mitgereisten Fans einen friedlichen Nachmittag erlebt hätten.

Schippers betonte, dass die Proteste in einem "weitgehend anständigen, intelligenten und friedlichen Rahmen geblieben" seien. Die Einschränkung formulierte er nur wegen des besagten Doppel-Banners. Es gehörte nicht zu denen , die der Verein vorher abgesegnet hatte. Vertreter von "Sottocultura" hängten es in der ersten Halbzeit für ein paar Minuten über den Zaun. Danach verschwand es wieder – die Rotation der Spruchbänder war eben groß.

Die anderen Transparente kritisierten die Verbindungen zwischen RB Leipzig und dem Ableger in Salzburg bei Transfers, "Korruption, Vermarktung und Repression" im gesamten Fußball-System, die Berichterstattung nach den Vorfällen in Dortmund, die dadurch entstandene "Opferrolle" für RB oder den Umgang mit der 50+1-Regel. Im Gedächtnis aber blieb vor allem eines.