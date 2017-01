Borussia Mönchengladbach: Vertrauen und Beobachtung

Dass die Borussen in der Schlussphase der Transferperiode nicht noch einen Neuling präsentieren würden, hatte Manager Max Eberl längst klargestellt: "Nein", antwortete er in der Vorwoche auf die Frage, ob noch etwas passieren werde. Da es beim 3:2 in Leverkusen keine Verletzungen gab, sind am Dienstag, am letzten Tag der Winter-Einkaufszeit, auch keine Überraschungen zu erwarten, zumindest nicht, was Zukäufe angeht.

So bleibt Timothée Kolodziejczak der einzige Neue im Profi-Team. Er soll den Wegfall von Alvaro Dominguez kompensieren. Eberl hat dafür "interne Transfers" getätigt, als er die Verträge mit Yann Sommer und Tobias Sippel verlängert hat. Sicher: Wäre DER Wunschspieler realisierbar gewesen, wäre vielleicht noch etwas passiert – als "Vorgriff auf den Sommer". Doch zeigt die Zurückhaltung auf dem Markt auch, dass das Vertrauen in den vorhandenen Kader da ist. Trotz der Hinrunde.

Hecking, wie Eberl kein Freund von Wintertransfers, hatte nicht viel, aber wohl genügend Zeit, den Kader zu sondieren. Er hat festgestellt, dass Qualität da ist und das Ensemble noch Alternativen hergibt: Spieler wie Jonas Hofmann, die weit hinten dran waren; Verletzte, die nach und nach zurückkehren und den Konkurrenzkampf beleben werden wie Patrick Herrmann; und eben einige Jungspunde , die hungrig sind. Wie Ba-Muaka "Chance" Simakala, der zum ersten Debütanten der Ära Hecking wurde.

Ob die Entscheidung gegen den großen Umbau richtig war, wird das Saisonresultat zeigen. Jedenfalls hat das Team einen Vertrauensvorschuss bekommen. Dem muss es gerecht werden. Ob das gelingt oder nicht, wird auch darüber entscheiden, wie groß der Umbruch im Sommer sein wird. Hecking bleibt in der Findungsphase. Und die Spieler unter Beobachtung.