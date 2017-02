später lesen Britische Studie Fußballer sind anfälliger für Hirnschäden FOTO: dpa, ua cul FOTO: dpa, ua cul 2017-02-15T15:00+0100 2017-02-15T15:34+0100

Profi-Fußballer sind ähnlich wie Boxer oder Footballspieler anfälliger für Hirnschäden. Diese These stellt eine am Mittwoch in Großbritannien veröffentlichte Studie auf. Bei vier von sechs untersuchten Spielern wurde nach deren Tod eine Hirnerkrankung festgestellt.