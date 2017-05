Das Wunder bei Bayern München ist ausgeblieben: Der SV Darmstadt 98 steht als erster Bundesliga-Absteiger der Saison fest. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings unterlag dem deutschen Meister mit 0:1 (0:1) und ist bei zwei ausstehenden Spielen nicht mehr zu retten.

Juan Bernat gelang in der 18. Minute in einem wenig unterhaltsamen Spiel das 1:0 für die Münchner, die sich bereits am vergangenen Samstag den 27. Titel gesichert hatten. Robert Lewandowski ging indes trotz einiger Chancen im Kampf um die Torjägerkanone mit dem Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang leer aus. In der 86. Minute scheiterte Darmstadts Hamit Altintop mit einem Foulelfmeter an Keeper Tom Starke.

Für die Lilien, die sich in der Allianz Arena tapfer gegen den Abstieg wehrten, dauerte das Abenteuer Bundesliga zwei Jahre. Die Rückkehr soll aber unter Frings, der mit den Bayern 2004/05 das Double gewonnen hatte, möglichst schnell gelingen. Frings hatte das Amt in Darmstadt am 29. Dezember von Norbert Maier übernommen und als Trainer-Neuling in seinen knapp fünf Monaten durchaus Akzente setzen können - auch wenn es letztendlich nicht reichte.

Sein Kollege Carlo Ancelotti rotierte wie angekündigt kräftig. Im Vergleich zum Pokal-Halbfinale gegen Dortmund (2:3) vor eineinhalb Wochen veränderte er sein Team gleich auf acht Positionen. So bekamen Spieler wie Renato Sanches, Douglas Costa oder Joshua Kimmich eine Bewährungschance. Costa, vor allem aber der verunsichert wirkende Europameister Sanches konnten diese nicht nutzen.

Die Bayern agierten trotz der vielen Umstellungen gewohnt dominant. Ohne Arjen Robben und Thiago fehlten oft aber die Ideen. So nahm sich Bernat ein Herz und erzielte nach schöner Einzelleistung sein 2. Saisontor. Bayern drehte nun kurz etwas auf. Darmstadts Torwart Michael Esser verhinderte mit einer Glanzparade das 0:2 nach einem Flugkopfball von Thomas Müller (26.). Schon zuvor hatte er sich einige Male als sicherer Rückhalt erwiesen. Zudem verfehlten Jerome Boateng (27.) und Costa (36.) nur um Zentimeter das Ziel.

Auf der anderen Seite war Starke fast beschäftigungslos. Der 36-Jährige vertrat bei seinem ersten Bundesligaspiel seit über drei Jahren (29.3.2014 3:3 gegen Hoffenheim) Sven Ulreich. Der 28-Jährige erlitt im Training eine Ellbogenverletzung und fällt wie Stammkeeper Manuel Neuer für den Rest der Saison aus.

Nach dem Wechsel änderte sich am Spiel wenig. Die Bayern drängten, ihnen fehlte aber die allerletzte Konsequenz. Die besten Chancen boten sich Lewandowski (53., 57., 69.). Die Darmstädter wären durch Patrick Jensen (64.) fast zum Ausgleich gekommen, Starke wehrte dessen Kopfball ab.

