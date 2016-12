Pierre-Michel Lasogga steht vor einer überraschenden Rückkehr, Adrian Ramos winkt das große Geld in China und der Hamburger SV hat einen neuen Abwehrchef. Die aktuellen Transfer-Gerüche aus der Bundesliga

Der Bundesliga-Dino HSV machte am Dienstag den Transfer von Mergim Mavraj perfekt. Der albanische Nationalspieler kommt vom 1. FC Köln und unterschrieb in Hamburg bis Juni 2019. 1,8 Millionen Euro Ablöse plus eine Bonuszahlung im Falle des Klassenerhalts fließen von der Alster an den Rhein. Mavrajs Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, sodass Köln den Stammspieler ziehen ließ, obwohl er in der Hinrunde unter Peter Stöger keine Minute verpasst hat.

Der 1. Winterzugang steht fest: Mergim #Mavraj wechselt vom @fckoeln zu unseren Rothosen & unterschreibt bis zum 30. Juni 2019. ✍🏼 pic.twitter.com/7dfQUhJCnA — Hamburger SV (@HSV) December 27, 2016

Somit ist beim HSV eine Lücke geschlossen, in Köln tut sich eine neue auf. Die "Geißböcke" haben angeblich ihre Fühler nach Mikel Merino von Borussia Dortmund ausgestreckt. Der Spanier kommt in Dortmund kaum zum Einsatz, kann aber in der Innenverteidigung und als Sechser spielen. Köln liebäugelt mit einer Leihe. Auch über eine Rückkehr von Kevin Wimmer nach Köln wird spekuliert, der Österreicher könnte aber auch für Borussia Mönchengladbach interessant sein und ist finanziell für die Borussen eher machbar als für Köln.

A propos Rückkehr: Stürmer Pierre-Michel Lasogga soll laut "Bild" im Winter auf Leihbasis zum FC Schalke 04 zrückkehren. Beim HSV ist er im Sturm inzwischen nur noch dritte Wahl und hat kaum Einsätze. Der bullige Angreifer spielte von 1999 bis 2006 in der Jugendabteilung des FC Schalke. Und auch Alen Halilovic wird den Verein wohl verlassen. Der 20 Jahre alte als Hoffnungsträger verpflichtete Kroate wurde in Hamburg zum Rohrkrepierer. Verschiedene spanische Klubs sind an einer Leihe interessiert.

Auch bei Dortmund stehen Abgänge an. Adrian Ramos wird erneut vom chinesischen Klub Bejing Guoan umworben. Laut "Bild" winkt dem Stürmer dort die Verdopplung seines aktuellen Gehalts beim BVB. Der Kolumbianer kommt in dieser Bundesliga-Saison auf 355 Einsatzminuten und zwei Tore. Bei einer entsprechenden Ablösesumme würde Thomas Tuchel Ramos wohl ziehen lassen. Auch Neven Subotic hat in Dortmund wohl keine Zukunft mehr, der Innenverteidiger würde gerne nach England.

Weitere Transfergerüchte im Überblick.

(areh)