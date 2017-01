Früher war alles leichter. Da konnte man einfach in ein Trainingslager fahren, ohne sich Gedanken über die Sicherheit im Ausland zu machen oder ob es möglicherweise politisch inkorrekt ist, seine Zelte in einer Region aufzuschlagen, in der die Achtung der Menschenrechte nicht an erster Stelle steht.

Der FC Bayern München lässt sich nicht weiter beirren und gastiert wieder in Doha (Katar). Eintracht Frankfurt (Abu Dhabi) und der Hamburger SV (Dubai) sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs; RB Leipzig in Lagos (Portugal); Bayer Leverkusen ist auf Werbetour in Orlando (USA) - zehn Bundesligisten setzen auf den Klassiker Spanien, darunter Borussia Mönchengladbach in Marbella.

Nur drei Klubs haben sich gegen ein Trainingslager im Ausland entschieden: Der 1. FC Köln, der FC Ingolstadt und die TSG 1899 Hoffenheim. Die Entscheidung dazu ist wohl noch zu einer Zeit getroffen worden, als die Handlungsbeteiligten nicht ernst genommen haben, dass auch hierzulande im Winter drinstecken kann, was draufsteht: Winter eben! Mit Temperaturen tief im Minusbereich. Schneefällen. Regen. Regen. Regen. Einfach useliges Wetter. Und so frösteln sich die daheim gebliebenen Vereine durch die Vorbereitung.

Die meisten Rasenplätze der Profiklubs sind zwar beheizt, aber komfortabel ist anders. Im Kraichgau lässt man sich davon nicht erschrecken. Kapitän Eugen Polanski demonstrierte seine Entschlossenheit beim Trainingsauftakt und lief fröhlich in kurzer Hose auf. Die Reisemuffel aus Köln, Sinsheim und Ingolstadt sehen sich sogar in einem gewissen Vorteil, wenn die Meisterschaft Ende nächster Woche (20. bis 22. Januar) mit dem 17. Spieltag fortgesetzt wird. Schließlich haben sie sich mit den Wetterbedingungen eine ganze Weile angefreundet.

Nicht alle haben so viel Durchhaltevermögen. Zweitligist 1. FC Nürnberg hatte auch die kühne Absicht, sich ausschließlich daheim auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Doch nun ist die Mannschaft doch noch aufgrund der Wetterprognosen in den Flieger gestiegen und bereitet sich im spanischen Alicante auf die nächsten Aufgaben vor. Schneefrei.

Quelle: RP