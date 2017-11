So kommentieren die Trainer die Spiele des 11. Bundesliga-Spieltags. So kommentieren die Trainer die Spiele des 11. Bundesliga-Spieltags. weniger

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Bremen hat das richtig gut gemacht, wir waren in der ersten Halbzeit kaum im Spiel. Nach der Pause waren wir die bessere Mannschaft, wir hatten viele Chancen. Das Ergebnis ist unter dem Strich etwas glücklich. Es war aber ein harter Kampf. Wenn Bremen so weiter spielt, sieht es in der Tabelle bald ganz anders aus."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "In der ersten Halbzeit haben wir sehr viel umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Auf der Leidenschaft können wir aufbauen. Ich bin sicher, dass die Mannschaft in den kommenden Wochen die Punkte einsacken wird."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir haben einige Spieler zunächst geschont, weil wir wussten, dass es ein zähes Spiel wird. Ich habe gehofft, dass Emil Forsberg und Naby Keita nach ihrer Einwechselung alles geben. Ich muss meiner jungen Innenverteidigung ein Kompliment machen. Außer bei dem Gegentor haben die beiden alles richtig gemacht."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir waren hier heute ganz nah dran, etwas mitzunehmen. Deshalb ein Kompliment an die Mannschaft. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr variabel, haben wenig zugelassen und sind nach der Pause vielleicht verdient in Führung gegangen. Im Anschluss wurde der Druck von RB aber durch die Einwechselung von so großer individueller Klasse immer größer."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die Mannschaft hat es toll gemacht. Es war okay, wie wir gespielt haben. Dann bekommen wir so ein Tor, das nicht so oft fällt. Dann wird es schwer."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Es war ein glücklicher Sieg für uns. Freiburg hat uns mit seiner Spielweise überrascht. Wir mussten ein paar Sachen umstellen. Dann wurde es in der zweiten Hälfte besser, dennoch ist der Erfolg eher glücklich."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir waren sehr langsam im Spielaufbau. Auch gedanklich waren wir in der ersten Halbzeit sehr langsam. Mit viel Willen und Leidenschaft wurde es in der zweiten Halbzeit besser. Die Balance in unserem Spiel stimmte nicht. Wir haben Mainz viele Räume gegeben. Mehr als ein Punkt war heute nicht möglich."





Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben von meiner Mannschaft ein gutes Auswärtsspiel gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Kontrolle. Es hätte zur Halbzeit mehr sein können vom Ergebnis her. Am Ende waren wir näher am 2:1 dran. Mit der Art und Weise unseres Auftritts sind wir sehr zufrieden."





Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Grundsätzlich bin ich mit dem Punkt zufrieden. Wir haben uns am Anfang schwer getan und hatten am Ende Glück, dass Leverkusen zwei, drei Unkonzentriertheiten nicht ausgenutzt hat. Aus unserer Sicht hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt, das war keine strittige Situation."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich sehe den Punkt als Punktgewinn an. Hier haben schon viele Mannschaften Federn gelassen, Augsburg hat nicht umsonst 16 Punkte. Nach der Auswechslung von Sven Bender war bei uns ein Bruch im Spiel. Erst in der letzten Viertelstunde haben wir wieder Kontrolle über das Spiel bekommen."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Wir waren von Beginn an gut im Spiel, haben dominiert und zahlreiche Chancen rausgespielt. Für mich war die Gelb-Rote-Karte ein Knackpunkt, ich war vor allem gespannt auf die Psyche unserer Mannschaft. Oftmals ist es so, dass man sich gegen einen Riegel aus zehn Mann festrennt. Ich fand es bravourös, wie cool unsere Mannschaft die Chancen herausgespielt hat. Auch nach dem 1:1 sind die Jungs gut in die Positionen gekommen. Es war ein verdienter Sieg."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten aber ein paar Situationen, in denen unser Pressing nicht funktioniert hat. Dann gibt es die Situation, in der es Gelb-Rot gibt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nichts zum Schiedsrichter zu sagen. Ich verstehe nur nicht ganz, dass da jemand in Köln sitzt und nicht eingreifen darf, weil es eine Gelbe Karte ist. Es ist nicht mal ein Foul. Wir kriegen dann ein bitteres Gegentor, kein Vorwurf an Ron-Robert Zieler. Es war der erste Fehler, seitdem er da ist. Mit der ersten Chance aus dem Spiel nach dem Ausgleich kriegen wir das 1:2, danach konnten wir es nicht mehr halten. Ein bitterer Nachmittag."

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund): "Bayern war in der ersten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft. Wir sind nur hinterhergelaufen, wir waren zu weit weg vom Mann. Wir hatten uns vorgenommen, sehr kompakt zu spielen, aber das hat in der ersten Halbzeit nicht geklappt."