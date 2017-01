FAZ: Sechs Unentschieden hat Borussia Dortmund in dieser Saison schon produziert, gerade auswärts lief es selten rund, wirklich ärgerliche Punktverluste waren dabei. So sind die zwölf Zähler Rückstand auf den FC Bayern aufgelaufen, so ist der Druck entstanden, den die Dortmunder Führung um Vorstand Hans-Joachim Watzke mit markigen Worten in... mehr

FAZ: Sechs Unentschieden hat Borussia Dortmund in dieser Saison schon produziert, gerade auswärts lief es selten rund, wirklich ärgerliche Punktverluste waren dabei. So sind die zwölf Zähler Rückstand auf den FC Bayern aufgelaufen, so ist der Druck entstanden, den die Dortmunder Führung um Vorstand Hans-Joachim Watzke mit markigen Worten in Richtung Tuchel übertragen hat. Sogar die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Trainer und Verein war in Frage gestellt worden. [...] Solche gefährlichen Tendenzen können natürlich am besten durch Siege unterbunden werden – gleichgültig, wie fehlerhaft sie zustande gekommen sind. weniger