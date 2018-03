So kommentieren die Trainer die Spiele des 26. Bundesliga-Spieltags 17/18. weniger

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert. Mit dem ersten Torschuss sind wir dann in Rückstand geraten. Ich finde aber, dass wir darauf sehr gut reagiert haben. Wenn man die 90 Minuten inklusive der strittigen Elfmetersituationen betrachtet, war es extrem bitter, so ein Spiel zu verlieren."