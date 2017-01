später lesen TV-Quote 5,59 Millionen sehen Bayern-Sieg in Freiburg in der ARD Teilen

Den 2:1-Erfolg von Rekordmeister Bayern München am Freitagabend bei Aufsteiger SC Freiburg sahen in der Live-Übertragung in der ARD 5,59 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem Marktanteil von 17,2 Prozent. Durch den Dreier im Breisgau sicherte sich der Tabellenführer aus München auch die Halbzeit-Meisterschaft.