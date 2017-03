Der 1. FC Köln zieht Hertha bereits in der ersten Hälfte den Zahn und gewinnt am Ende mit 4:2 (3:0). Matchwinner ist wieder einmal Anthony Modeste. Das Rennen um Europa wird damit enger. Von Sebastian Esch, Köln

In den vergangenen Tagen wurde viel über das Spiel der beiden direkten Konkurrenten um Europa gesprochen. Hertha war vor der Partie auf Rang fünf, die Kölner immerhin Siebter. Besonders zwei Namen fielen bei Betrachtung des Spiels immer wieder – Anthony Modeste und Vedad Ibisevic, die gefährlichen Offensivwaffen der beiden Teams. Modeste lag vor der Partie mit 19 Treffern sogar in Schlagdistanz zur Torjägerkanone, Ibisevic kam bisher nur auf zehn Tore, aber der Bosnier trifft immer gegen Köln. In den vergangenen drei Partien gegen den FC traf er vier Mal und erzielte dabei jedes Mal die 1:0-Führung – Berlin ging jeweils als Sieger vom Platz.

Dass das am Samstag so nicht funktionieren würde, war im Kölner Stadion relativ schnell klar. Köln war von Beginn an dominant und hatte durch Modeste nach fünf Minuten die erste große Chance. Keine 60 Sekunden später war Torwart Rune Jarstein dann auch schon überwunden. Yuya Osako bekam vor dem 16-Meter-Raum den Ball und traf in den Winkel zum 1:0 (6.). Jarstein war zwar noch mit der Hand am Ball, konnte ihn aber nicht mehr um den Pfosten lenken. Ein Torwartfehler.

Die Hertha versuchte anschließend, Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen. Das gelang allerdings erst nach einer Viertelstunde. Viele Fehlpässe, eine schwache Defensive und ein mangelnder Spielaufbau machten es den Berlinern schwer. Ganz anders der FC. Einen Traumpass von Osako schob Christian Clemens in die Strafraummitte zu Modeste, der um Haaresbreite vorbei rutschte (16.). Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Köln den Deckel drauf machte. Das geschah dann auch nach einer guten halben Stunde innerhalb von 120 Sekunden. Und natürlich war es die Lebensversicherung der Kölner. Nach Vorlage von Osako machte Modeste aus knapp 16 Metern das 2:0 (35.). Das reichte dem Franzosen aber noch nicht. Komplett alleine gelassen bekam er in der Hälfte der Berliner einen langen Ball von Matthias Lehmann, nahm diese per Hacke zauberhaft mit und überwand Jarstein ohne Probleme zum 3:0 (37.). Seine Saisontore 20 und 21. Die 49.500 Zuschauer kannten kein Halten mehr. Bei den Berlinern, den in der ersten Halbzeit bis auf ein Kopfball von Ibisevic gar nichts gelang, setzte der Frust ein. Fouls und Gelbe Karten waren die Folge.

Nach dem Seitenwechsel wollte dann auch Ibisevic ein Wort mitreden – und tat das postwendend. Einen vom Kölner Torhüter Timo Horn verschuldeten Elfmeter verwandelte der Bosnier sicher (50.). Die Hoffnung bei den mitgereisten Hertha-Fans war plötzlich wieder da – und bei den Spielern auf dem Feld auch. Die Berliner agierten plötzlich deutlich aktiver, mit besserem Spielaufbau und endlich auch richtigen Torschüssen. Köln setzte in dieser Phase nur noch selten Nadelstiche. Doch der FC hat nun einmal einen der besten Stürmer der Liga im Kader. In die Drangphase der Hauptstädter war es zum dritten Mal Modeste, der den Ball im Netz zum 4:1 unterbrachte (63.). Die Partie war damit endgültig entschieden, der letzte Glaube der Berliner war erloschen. Auch das 4:2 durch einen starken Kopfball von John Brooks brachte keine Wende mehr (69.).

Der 1. FC Köln landet somit nach fünf sieglosen Spielen wieder einen Dreier und meldet sich im Kampf um die Europa-League-Plätze zurück. Die Hertha muss hingegen die sechste Auswärtsniederlage in Folge einstecken, bleibt aber trotzdem vorerst sicher auf Rang fünf. Matchwinner Modeste macht unterdessen Druck im Kampf um die Torjägerkanone: Nur ein Tor fehlt ihm jetzt noch auf den Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (23).