Bernd Hollerbach wurde am 8. Dezember 1969 in Würzburg geboren. Erste fußballerische Gehversuche machte er 1976 beim ASV Rimpar. Mit 18 Jahren wechselte er schließlich zu den Würzburger Kickers, mit denen ihm der Aufstieg in die Bayernliga gelang.

