Borussia Dortmund hat auch das zweite Testspiel im Trainingslager gewonnen. Ohne eine Reihe von Stammspielern setzte sich der Tabellensechste am Donnerstagabend gegen Standard Lüttich mit 3:0 (1:0) durch.

Am vergangenen Freitag gab es einen 4:1-Erfolg gegen PSV Eindhoven.

Im Estadio Municipal de Marbella erzielten Christian Pulisic (15.), Felix Passlack (55.) und Raphael Guerreiro (73.), der ein erfolgreiches Comeback feierte, die Treffer gegen den zehnmaligen belgischen Meister. Verletzt hatte sich zuvor Ousmane Dembelé abgemeldet. Der 19-Jährige muss wegen einer Sehnenzerrung im Hüftbeugemuskel vorerst pausieren.

Am Freitag kehrt das Team nach einer Woche Trainingslager in Andalusien zurück nach Dortmund. Vor der ersten Bundesligapartie beim SV Werder Bremen am 21. Januar steht noch ein letztes Testspiel beim SC Paderborn (17. Januar) auf dem Programm.

Augsburg und Hannover trennen sich 1:1

Der FC Augsburg ist bei der Generalprobe für den Jahresauftakt in der Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen. Im Trainingslager im spanischen Marbella reichte es für den FCA zu einem 1:1 (0:0) gegen Zweitligist Hannover 96.

Artur Sobiech brachte die Niedersachsen in der 58. Minute artistisch mit der Hacke in Führung, der zuletzt lange verletzte Raul Bobadilla traf fünf Minuten später zum Ausgleich. Der 29-Jährige hatte im ersten Test gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar (1:1) sein Comeback gefeiert.

Freiburger Doppeltest

Der SC Freiburg hat beim Trainingslager im spanischen Sotogrande einen Härtetest mit zwei Spielen über 90 Minuten absolviert. Nachdem die Breisgauer am Donnerstagmittag 0:0 gegen den tschechischen Spitzenklub Sparta Prag gespielt hatten, unterlag das Team von Trainer Christian Streich am Abend dem belgischen Champions-League-Teilnehmer FC Brügge 1:3 (1:2).

Janik Haberer brachte Freiburg in der 30. Minute in Führung, ehe Jelle Vossen (32.) und Ruud Vormer (40.) die Partie vor der Pause zugunsten des Tabellenführers der Jupiler League drehten. In der zweiten Halbzeit stellte Wesley (66.) den Endstand her.

Am Sonntag hatten die Breisgauer gegen den FC Vaduz 3:1 gewonnen und gegen den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven 1:2 verloren. Im ersten Punktspiel nach der Winterpause hat der SC am 20. Januar (20.30 Uhr/Sky und ARD) Rekordmeister Bayern München zu Gast.

Schieber trifft für Berlin

Ligarivale Hertha BSC hat derweil den zweiten Test im Rahmen des Trainingslagers auf Mallorca gewonnen. Das Team von Trainer Pal Dardai setzte sich am Donnerstag gegen den spanischen Drittligisten UD Poblense mit 1:0 (1:0) durch. Angreifer Julian Schieber sorgte für den einzigen Treffer der Begegnung (14.).

Dardai verzichtete auf zahlreiche Stammkräfte und gab einer Vielzahl von Nachwuchskräften eine Bewährungschance. Stammtorhüter Rune Jarstein wurde wegen leichter Oberschenkelprobleme erneut geschont.

Den ersten Test des Jahres hatte Hertha BSC am Mittwoch gegen den Zweitligisten RCD Mallorca im Elfmeterschießen gewonnen. Am Samstag kehren die Berliner in die Hauptstadt zurück, im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gastiert der Tabellendritte bei Bayer Leverkusen (22. Januar, 15.30 Uhr/Sky).

(sid)