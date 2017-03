später lesen Dortmund - Ingolstadt 1:0 Dortmund quält sich zum Pflichtsieg gegen Ingolstadt FOTO: dpa, bt hpl 2017-03-17T09:57+0100 2017-03-17T22:31+0100

Borussia Dortmund hat gegen den Tabellen-Vorletzten FC Ingolstadt mit viel Mühe einen 1:0-Heimsieg über die Zeit gerettet. Pierre-Emerick Aubameyang brachte den BVB früh in Führung, in der zweiten Hälfte scheiterte Ingolstadt vor allem an der eigenen Chancenverwertung.