Aufsteiger RB Leipzig hat die erste herbe Niederlage im Jahr 2017 kassiert. Auch der VfL Wolfsburg ist mit einem Negativerlebnis ins neue Jahr gestartet.

Das Bundesliga-Überraschungsteam RB Leipzig ist mit einer herben Niederlage ins Jahr 2017 gestartet. Der Aufsteiger verlor sein erstes Testspiel nach der Winterpause gegen den niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam 1:5 (0:3) und offenbarte dabei im portugiesischen Albufeira in allen Mannschaftsteilen große Schwächen.

Der überragende frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Amin Younes (21., 39., 46.), der Däne Kasper Dolberg (37.) und Anwar El Ghazi (81.) erzielten die Treffer für Ajax, das in der Schlussviertelstunde noch auf die Dienste des ehemaligen deutschen Nationalspielers Heiko Westermann setzte. Davie Selke gelang in der 63. Minute der Ehrentreffer für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Wolfsburg verliert bei Malli-Debüt

Der VfL Wolfsburg ist mit einem Negativerlebnis ins neue Jahr gestartet. Besser machte es der 1. FC Köln in seinem Testspiel in Bochum.

Der Tabellen-13. der Bundesliga verlor sein erstes Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers im spanischen La Manga gegen den SC Heerenveen 1:2. Der Test wurde über dreimal 30 Minuten ausgetragen.

Nationalspieler Mario Gomez brachte Wolfsburger, bei denen Yunus Malli sein Debüt gab, in der 38. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung. Reza Ghoochannejhad gelang in der 54. Minute der Ausgleich für den Tabellenvierten der niederländischen Eredivisie, ehe Michel Vlap in der 86. Minute der Siegtreffer für Heerenveen glückte. Der niederländische Nationalspieler Joost van Aken sah kurz vor Schluss wegen eines absichtlichen Handspiels noch die Rote Karte.

Das für den Abend geplante zweite Testspiel gegen den algerischen Klub ES Setif wurde wegen der angespannten Personalsituation bei den Wölfen vom Bundesligisten abgesagt.

BVB schlägt Eindhoven 4:1

Borussia Dortmund ist mit einem ungefährdeten Testspiel-Sieg ins neue Jahr gestartet. Der deutsche Vize-Meister gewann in seinem Trainingslager in Spanien am Samstag gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven 4:1 (2:0) und zeigte dabei eine gute Leistung.

Marco Reus verschoss für den BVB zunächst einen Foulelfmeter (18.), brachte seine Mannschaft aber 60 Sekunden später doch in Führung (19.). Diese bauten Shinji Kagawa (40.) und André Schürrle (52.) vor 5351 Zuschauern in La Linea bei Marbella aus.

Der BVB trat ohne Pierre-Emerick Aubameyang an, der zum Afrika-Cup (14. Januar bis 5. Februar) in seiner Heimat Gabun reist. Der frühere Gladbacher Luuk De Jong traf gegen eine fast komplett ausgetauschte Dortmunder Elf zum 1:3 (57.). Schürrle legte noch das 4:1 für Christian Pulisic auf (74.).

Einen zweiten Test wird die Borussia in Marbella gegen Standard Lüttich (12. Januar) absolvieren. Die Generalprobe für das erste Pflichtspiel 2017 bei Werder Bremen am 21. Januar ist der Test beim Drittligisten SC Paderborn vier Tage zuvor.

Köln siegt dank Clemens-Tor

Gelungenes Comeback für Christian Clemens beim 1. FC Köln: Der Mittelfeldspieler, der in der Winterpause vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 zu den Rheinländern zurückgekehrt war, erzielte im ersten FC-Testspiel des Jahres den Siegtreffer zum 1:0 (1:0) der Geißböcke beim Zweitligisten VfL Bochum.

Freuen konnte sich FC-Trainer Peter Stöger auch über eine gute Leistung von Milos Jojic (24) in den ersten 45 Minuten. Der Serbe, der im letzten halben Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war und sich für 2017 viel vorgenommen hat, durfte sich nach einer starken ersten Hälfte ausruhen.

Auch Mainz verliert

Der FSV Mainz 05 verlor gegen Feyenoord Rotterdam mit 0:2 (0:0). Steven Berghuis in der 57. Minute und Jens Toornstra (77.) trafen am Samstag in Marbella für den niederländischen Ehrendivisionär. Nach einem guten Beginn bauten die Mainzer in der zweiten Hälfte ab und kassierten folgerichtig die Gegentreffer. Die Niederlage hätte sogar noch höher ausfallen können, doch Miquel Nelom (71.) traf nur die Latte. Die beste Mainzer Gelegenheit vergab Aaron Seydel (64.), der an Rotterdams Torwart Brad Jones scheiterte.

Ingolstadt schlägt Heidenheim klar

Der FC Ingolstadt ist dagegen erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Die abstiegsgefährdeten Schanzer gewannen ihr erstes Spiel 2017 gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0) und hinterließen dabei nur sechs Tage nach dem Trainingsauftakt einen ordentlichen Eindruck. Die Treffer für die Gastgeber, die auf ein Trainingslager in sonnigen Gefilden verzichten, erzielten Lukas Hinterseer (26.), Maurice Multhaup (80.) und Moritz Hartmann (90.).

Augsburg mit Remis

Der FC Augsburg ist im ersten Spiel von Manuel Baum als offiziellem Cheftrainer nur zu einem Unentschieden gekommen. Im ersten Testspiel ihres Wintertrainingslagers trennten sich die Augsburger 1:1 (1:0) vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Der Ex-Münchner Takashi Usami (21.) brachte den Tabellenzwölften in Marbella in Führung, Wout Weghorst (60.) glich zum 1:1 aus.

