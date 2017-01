später lesen Mainz - Dortmund 1:1 BVB strauchelt in Mainz FOTO: afp Teilen

2017-01-27T12:19+0100 2017-01-30T07:24+0100

Trotz eines Turbo-Tors von Marco Reus kommt Borussia Dortmund im Kampf um einen Platz in der Champions League nicht in die Gänge. Der Vizemeister musste sich nach einer durchwachsenen Vorstellung am 18. Spieltag der Bundesliga mit einem 1:1 (1:0) bei seinem Lieblingsgegner FSV Mainz 05 begnügen und verpasste damit die Rückkehr auf Platz drei.