Badische Zeitung: "Gladbachs Kapitän Lars Stindl brach schließlich in der 73. Minute den Bann. Der Kapitän nahm einen Kopfball des eingewechselten Fabian Johnson nach einem zu kurzen Abschlag von Schwolow auf und traf aus 17 Metern zum 1:0. Wenig später besiegelte Raffael den Sieg mit dem umjubelten 2:0. Das Gladbacher Happy End krönte Herrmann in der Nachspielzeit – in seinem ersten Kurzeinsatz nach dreimonatiger Verletzungspause traf er zum 3:0-Endstand." weniger