Süddeutsche Zeitung: "Im Rausch – Wenn zum Rückrunden-Auftakt zwei Klubs wie Leverkusen und Gladbach aufeinander treffen, die am liebsten die Hinrunde vergessen machen würden, ist ein Sieg automatisch eine Nummer größer - und eine Niederlage doppelt schmerzlich. Aber wie sind dann erst die Maße für das, was am Samstagabend in Leverkusen... mehr

Rheinische Post: "Gladbach dreht Spiel und holt ersten Auswärtssieg – Borussias Fans jedenfalls hatten ihre Freude am Geschehen auf dem Rasen und versuchten, weitere Treffer herbei zu singen. Als in der 61. Minute Dahoud, der eingewechselte André Hahn und Kramer mit Nachdruck den Ball erkämpften, Kramer dann Raffael schickte,... mehr

Spiegel Online: "0:2 zurückgelegen, dann noch 3:2 gewonnen: Mönchengladbach hat seinen Auswärtsfluch in Leverkusen eindrucksvoll besiegt. Ein tiefes, intensives Gefühl der Befreiung lag in dem Schrei, der um etwa 20.20 Uhr in den Leverkusener Winterhimmel emporstieg. Die Fans in der Kurve von Borussia Mönchengladbach, die schon lange... mehr

Bild: "Gladbach dreht in Leverkusen ein 0:2, holt beim 3:2 den ersten Sieg unter Dieter Hecking. Aber das erste Feuerwerk gab es (mal wieder) auf der Tribüne...Eine sportliche Strafe hat Leverkusen von Gladbach bekommen. Gladbach holt den ersten Sieg in der Fremde, schießt dabei genauso viele Auswärtstore wie in der kompletten Hinrunde. Und Leverkusen kann den Anschluss an Europa erst mal vergessen."

Express: "Gladbach dreht 5-Tore-Spektakel in Leverkusen – Der erste Auswärts-Sieg in dieser Saison für Borussia, erster Dreier unter dem neuen Coach Dieter Hecking. Irre! Gladbach beendet unter dem 52-Jährigen nicht nur den Auswärts-Fluch, sondern dreht bei Bayer erstmals seit 2012 wieder einen Zwei-Tore-Rückstand. Durchatmen am Niederrhein."

Hamburger Morgenpost: "Der Hamburger SV wird schockgefrostet – Was war das für ein erbärmlicher Auftritt! Nimmt man die Leistung des HSV beim 1:3 (0:2) in Ingolstadt zum Maßstab, dann hat der Liga-Dino den Abstiegskampf bereits aufgegeben. Denn im Duell des Vorletzten mit dem Drittletzten war von Kampf keine Spur."

Süddeutsche Zeitung: "Schon wieder ganz unten – Der Hamburger SV ist mittlerweile schon so etwas wie ein Abstiegskampf-Dino, er vegetiert schon länger am Tabellenende herum, als der 1. FC Ingolstadt in der ersten Liga spielt. Doch eigentlich dachte man nach einem guten Dezember und einem lobumhudelten Trainingslager, dass diese Zeiten... mehr

Spox: "Meier verhagelt Schalke den Rückrundenstart – Vor 60.885 Zuschauern in der Veltins-Arena brachte Alex Meier die Eintracht mit dem ersten Frankfurter Schuss aufs Tor in Führung (33.). Es war sein 92. Bundesliga-Treffer. Das reichte für den ersten Sieg der Hessen auf Schalke seit Mai 1999.

Hessenschau: "Mit dem 1:0-Erfolg beim FC Schalke hat die Eintracht ihr persönliches Trauma verarbeitet. Noch nie konnten die Hessen zuvor in der 2001 eröffneten Arena auf Schalke gewinnen. Der letzte Sieg in Gelsenkirchen datierte aus dem Jahr 1999 und wurde noch im altehrwürdigen Parkstadion eingefahren. Es war die längste Durststrecke des Clubs gegen einen der aktuellen Bundesligisten."

Weserkurier: "Es ist viele Jahre her, dass Werder in einem Bundesligaspiel so nahe an einem Punktgewinn gegen die Bayern war wie diesmal. Trotzdem verloren leidenschaftlich kämpfende und ansehnlich spielende Bremer am Ende mit 1:2 gegen den Favoriten."