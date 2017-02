Bild: "Hand-Tor! Schiri schenkt Gladbach den Sieg – Dieser Mann trifft zurzeit einfach jedes Tor – leider auch mit der Hand. Lars Stindl (28) „schießt“ seine Gladbacher zu einem wichtigen 2:0 in Ingolstadt. Schon unter der Woche hatte der Stürmer die Borussia mit einem Dreierpack in Florenz eine Europa-League-Runde weitergebracht. Diesmal hat sein Tor allerdings einen faden Beigeschmack. Es war ein irregulärer Treffer mit der Hand!" weniger

Spiegel Online: "Albtraum ohne Ende – Die erschreckende Art und Weise, wie die Mannschaft in München auftrat, gibt großen Anlass zu Sorge. Vermutlich werden in den kommenden Wochen wieder oft Bilder jener berühmten Uhr im Hamburger Volksparkstadion zu sehen sein, auf der angezeigt wird, seit wie vielen Jahren der HSV schon Bundesliga spielt - verbunden mit der Frage, ob die Zeit bald abgelaufen sein könnte. In dieser Form dürfte das durchaus der Fall sein." weniger

Welt: "So ehrlich wie Niko Kovac war selten ein Trainer – Nach furioser Hinrunde droht Eintracht Frankfurt der Absturz. Drei Niederlagen in Folge sorgen für Frust, der sich ganz falsch Bahn bricht. Trainer Kovac lässt bemerkenswerte Sätze fallen." weniger

Süddeutsche Zeitung: "Die HSV-Girlande des Grauens – Am Morgen nach dem neuerlichen Nullacht schwieg der HSV. Die Mannschaft hatte sich in den Kraftraum zurückgezogen, offenbar eine erste Reaktion auf jene Zweikampf-Vermeidungshaltung, die in München zu bestaunen war. Was hätten sie auch sagen sollen, nachdem am Vortag vieles gesagt und wenig erklärt worden war."