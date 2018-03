Süddeutsche: "Achsenbruch auf Glatteis – Zwei zu zwei gespielt, eine Zwei-Tore-Führung verspielt, in der zweiten Halbzeit, zwei Punkte verloren. Abergläubische Fans von Borussia Mönchengladbach konnten nach dem Spiel am Freitagabend gegen Werder Bremen durchaus verzweifeln." weniger

Süddeutsche: "Achsenbruch auf Glatteis – Zwei zu zwei gespielt, eine Zwei-Tore-Führung verspielt, in der zweiten Halbzeit, zwei Punkte verloren. Abergläubische Fans von Borussia Mönchengladbach konnten nach dem Spiel am Freitagabend gegen Werder Bremen durchaus verzweifeln."

Express: "Fohlen verdaddeln 2:0-Vorsprung gegen Bremen – So wird das nichts mit Europa am Saisonende Fohlen. Gladbach verdaddelte am Freitagabend im niederrheinischen Schneetreiben gegen Werder Bremen den Heim-Dreier, musste sich nach einer 2:0 Führung am Ende zu einem Punkt zittern."