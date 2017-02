Rheinische Post: "Drei, sieben, null – das sind Borussias Erfolgszahlen. Dieter Hecking hat nun auch seinen Borussia-Rekord, zumindest einen eingestellten. Er und Bernd Krauss waren Anfang der 1980er Jahre Teamkollegen in Gladbach. Beide kamen 1983 nach Gladbach. Als Trainer teilen sie sich seit Samstag eine historische Bestmarke: Nur unter ihrer Regie gewann Borussia die ersten drei Rückrundenspiele. Unter Krauss gelang das in der Saison 1993/94. Auch damals gab es zwei Auswärts- und einen Heimsieg. Vor 23 Jahren gewann Gladbach 3:0 in Frankfurt, 3:1 gegen Kaiserslautern und 4:2 in Nürnberg (zuvor hatte Krauss‘ Team allerdings auch die letzten beiden Hinrundenspiele für sich entschieden: 3:2 gegen Bremen und 4:0 in Köln). Nun gab es das 3:2 in Leverkusen, das 3:0 gegen Freiburg und das 1:0 in Bremen, das der siebte Sieg Borussias an der Weser insgesamt war." weniger