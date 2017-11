Bei keiner Mannschaft fielen in den zweiten 45 Minuten mehr Tore als die 20 in den Borussen-Spielen. Die Rheinhessen gewannen nur einen der letzten sechs Auftritte im Borussiapark und sind auswärts seit dem 2:0 in Leverkusen vom 25. Februar sieglos. Sie blieben nur in einem der letzten 14... mehr

Bei keiner Mannschaft fielen in den zweiten 45 Minuten mehr Tore als die 20 in den Borussen-Spielen. Die Rheinhessen gewannen nur einen der letzten sechs Auftritte im Borussiapark und sind auswärts seit dem 2:0 in Leverkusen vom 25. Februar sieglos. Sie blieben nur in einem der letzten 14 Pflichtspiele ohne Gegentor (beim 1:0 gegen Hertha am 23. September) und schossen noch kein Tor in der letzten Viertelstunde. Den einzigen Mainzer Saisontreffer in der Fremde erzielte Yoshiniro Muto am 30. September zum 1:1 in Wolfsburg.