Salomon Kalou gelang "Auf Schalke" der einzige Berliner Treffer in den letzten zehn Auftritten, von denen die Gäste die letzten neun verloren. In den letzten fünf Heimspielen gingen die Knappen jeweils mit einer 1:0-Führung in die Pause. In 33 Partien in Gelsenkirchen schossen die Herthaner nur drei Tore in der ersten Halbzeit. Zudem gewannen sie nur zwei der letzten 18 Duelle, in denen sie lediglich neun Tore schossen. In den letzten beiden Begegnungen sorgten Leon Goretzka und Guido Burgstaller jeweils für die Tore zu einem 2:0-Sieg der Schalker, die allerdings nur zwei der letzten fünf Saison-Heimspiele für sich entschieden. weniger