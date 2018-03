Werder blieb mit Trainer Kohfeldt in acht Heimspielen ungeschlagen und verlor nur eine der letzten sechs Ligapartien (0:1 in Freiburg am 17. Februar). In den letzten beiden Partien brachte Joker Aron Johannsson mit einem Assist zu einem Eigentor und einem Treffer den Grün-Weißen drei... mehr

weniger

Werder blieb mit Trainer Kohfeldt in acht Heimspielen ungeschlagen und verlor nur eine der letzten sechs Ligapartien (0:1 in Freiburg am 17. Februar). In den letzten beiden Partien brachte Joker Aron Johannsson mit einem Assist zu einem Eigentor und einem Treffer den Grün-Weißen drei Punkte ein. In den bisherigen Saisonspielen in Bremen gab es noch keinen Platzverweis und keinen Elfmeter für die Hausherren. Die Kölner gewannen zwei ihrer vier Saison-Auswärtspartien mit Trainer Stefan Ruthenbeck mit jeweils zwei Treffern, aber nur eine der letzten sechs Aufgaben. In drei der letzten fünf Partien unterlagen sie mit mindestens drei Gegentoren. Der Effzeh verlor alle vier Abendspiele in der Woche.