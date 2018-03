Schon nach dem vierten Saison-Spieltag entließen die Schalker Champions-League-Gewinner (mit Real Madrid) und späteren Triple-Triumphator Jupp Heynckes, weil sie ihm das 0:3 in Wolfsburg vom 11. September 2004 ankreideten. Für den letzten von nur drei königsblauen Siegen in Wolfsburg sorgte Leon Goretzka am 19. November 2016 in der 82. Minute mit dem Tor zum 1:0. In den letzten elf Auftritten in der Autostadt verspielten die Schalker fünfmal eine 1:0-Führung. Das erste Tor reichte den Knappen aber in den letzten beiden Saison-Partien zu drei Punkten. weniger