Süddeutsche Zeitung: "Lewandowski rettet die Bayern in der 96. Minute. Robert Lewandowski kennt auch eine Regel. Eine Fußball-Regel, aufgestellt von Sepp Herberger, die so langsam zur Bayern-Regel wird: Ein Spiel dauert 90 Minuten und in Zeiten der Nachspielzeit halt auch mal 96 Minuten. Es lief jene 96. Minute. Manuel Neuer stand im Strafraum der Berliner. Der Ball kam zu Arjen Robben, der schoss, abgewehrt, Lewandowski kam als Erster an den Ball. 1:1 in der letzten Aktion. Genau 5:59 Sekunden in der Nachspielzeit. Schiedsrichter Patrick Ittrich pfiff gar nicht mehr an." weniger