24. Spieltag: Zahlen und Fakten Die Zahlen und Fakten zum 24. Bundesliga-Spieltag 17/18.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Tore: In den sechs Partien des 24. Spieltages fielen bisher nur 7 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 1,16 Treffern pro Spiel. Kein Spieler traf doppelt ins Netz. Robert Lewandowski von Bayern München führt die Torjägerliste mit 20 Treffern vor dem mittlerweile zum FC Arsenal gewechselten Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (13) an. Auf Platz drei liegt Nils Petersen vom SC Freiburg mit zwölf Treffern.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Zuschauer: Zu den Begegnungen des 24. Spieltags strömten bisher insgesamt 270.841 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 45.140. Ausverkauft waren die Arenen in München (75.000 gegen Berlin), Hoffenheim (30.150 gegen Freiburg) und Bremen (42.100 gegen Hamburg). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 9.447.612 (Schnitt: 44.354).

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Platzverweise: In den Partien des 24. Spieltags wurde bislang kein Spieler des Feldes verwiesen. In der laufenden Saison gab es bis jetzt 26 Platzverweise (15 Rote Karten/11 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 56 Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt (28 Rote Karten/28 Gelb-Rote Karten).

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Elfmeter: Am 24. Spieltag wurde bisher ein Strafstoß verhängt. Freiburgs Nils Petersen ließ Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann keine Abwehrchance. Insgesamt wurden in dieser Saison 70 Elfmeter verhängt: Im Duell Schütze gegen Torwart steht es nun 54:16. In der Spielzeit 2016/2017 gab es 98 Elfmeter. Davon wurden 71 verwandelt und 27 verschossen.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Eigentore: Am 24. Spieltag traf bislang ein Spieler ins eigene Netz. Hamburgs Verteidiger Rick van Drongelen berührte beim 0:1 gegen Werder Bremen als letzter Spieler den Ball. In dieser Saison wurden bisher zwölf Eigentore erzielt - in der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt 17.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Jubiläum: Bayerns Torjäger Robert Lewandowski bestritt gegen Hertha BSC sein 250. Bundesliga-Spiel. Der aktuell Führende der Torjägerliste (20 Treffer) bestritt in seiner Liga-Karriere 131 Spiele für Borussia Dortmund und 119 für den Rekordmeister. Mit 171 Treffern ist der Pole derzeit der zweiterfolgreichste ausländische Torjäger in der Bundesliga-Historie hinter Claudio Pizarro (191). Den Uralt-Rekord seines Trainers Jupp Heynckes baut der 29-Jährige dagegen nicht aus. Vor dem 0:0 gegen Hertha erzielte der Angreifer in elf Heimspielen in Folge einen Treffer. Heynckes gelang das gleiche Kunststück in der Saison 1972/73 im Trikot von Borussia Mönchengladbach.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten Serien: Der FSV Mainz 05 ist seit sieben Begegnungen gegen Wolfsburg ungeschlagen. In dieser Saison endeten beide Duelle 1:1. Die Wölfe gewannen nur eins der letzten neun Liga-Gastspiele. Hertha ist seit 14 Spielen gegen Bayern sieglos. Nach zehn Auswärtsniederlagen in Folge holten die Hauptstädter in München aber wieder einen Punkt. Für den einzigen Berliner Sieg in den letzten 29 Duellen sorgte Andrej Woronin am 14. Februar 2009 mit einem Doppelpack zum 2:1. Die Freiburger verloren in der Liga nur eins der letzten sechs Gastspiele. Borussia Mönchengladbach gewann acht der letzten zehn Partien gegen Hannover 96. Stuttgart-Stürmer Mario Gomez verlor in seiner Karriere nur einmal gegen Eintracht Frankfurt. Der Hamburger SV ist gegen Werder Bremen seit vier Spielen sieglos und Werder Bremens Angreifer Max Kruse verlor mit seinen bisherigen Vereinen noch nie gegen den Bundesliga-Dino.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten 250: In seinem 250. Bundesliga-Spiel stellte Robert Lewandowski (Bayern München) gegen Hertha BSC mit zehn Torschüssen seinen persönlichen Saisonrekord für eine Partie ein, blieb aber dennoch erstmals diese Spielzeit zu Hause torlos.

24. Spieltag: Zahlen und Fakten 50: Jupp Heynckes erlebte als Trainer von Bayern München das 50. Unentschieden in der Bundesliga (in 238 Partien).

24. Spieltag: Zahlen und Fakten 17: Im 17. Bundesliga-Spiel seit der Jupp-Heynckes-Rückkehr teilte Bayern München gegen Hertha BSC (0:0) erstmals die Punkte (zudem 15 Siege und eine Niederlage).

24. Spieltag: Zahlen und Fakten 6: Die Stuttgarter gewannen bei sechs ihrer neun Saisonsiege in der Bundesliga mit 1:0. Zuletzt ging der VfB sogar erstmals in seiner Bundesliga-Historie mit drei 1:0-Siegen in Folge vom Platz.