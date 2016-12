Aubameyang, Pierre-Emerick. Erfinder grandioser Frisuren, auf dem Platz wie Lucky Luke: schießt und läuft schneller als sein Schatten. Leider kein Internet-Kenner. Seine Spritztour nach Italien vor einem Champions-League-Spiel schaffte es in die sozialen Medien. Er schaffte es danach nicht in den Dortmunder Kader. Seither ganz brav.

Bayern, die. Wieder mal das Maß der Dinge, auch wenn es ein bisschen brauchte, ehe das klar war. Genau genommen: bis zum letzten Spieltag. Da nahm sich das Imperium die Red-Bull-Werbetruppe (siehe Leipzig) vor und zeigte beim 3:0 gleich mal, wie das ist, wenn man mit den großen Jungs spielt.

Carlo, Ancelotti. Rührend bedächtiger Gegenentwurf zu den aufgeregten Fußball-Erfindern. Der Bayern-Coach verfügt über die ausdrucksvollste linke Augenbraue der Welt. Weil er immer Hunger hat, muss er während des Spiels große Kaugummis zerkauen, ansonsten eher stoisch - auch wenn ganz Schlaue seine Kompetenz in Frage stellen.

Doppel-Sechs, die. Kaum hat sich die Menschheit daran gewöhnt, dass zwei Mann in der Mittelfeldzentrale Dienst tun, setzt Leipzig auf Solisten. Andere schicken eine Doppel-Zehn ins Rennen, wieder andere eine Doppel-Acht. Wer soll sich da noch zurechtfinden?

Eng machen, Räume, die. Von München bis Darmstadt das Allheilmittel gegen eine Niederlage. Klappt allerdings nicht immer (vgl. Tabelle).

Freiburg. Biotop für alte Werte. Hier interessiert der Tabellenplatz nur am Rande. Trainer Streich ist der letzte Fußball-Pauker der Republik, der es in die Feuerzangenbowle geschafft hätte. Leider steht keine Neuverfilmung an.

Glücksfall, der. So nennt neuerdings auch Heribert Bruchhagen den Hamburger Milliardär Kühne. 13 Jahre hatte er das nicht einsehen wollen. Die verbrachte er als Vorstandschef bei Eintracht Frankfurt. In dieser Zeit war HSV-Kühne mit seinen milden Gaben für Bruchhagen ein Wettbewerbs-Verzerrer. Seit ein paar Tagen ist Bruchhagen ein großer Anhänger. Neuerdings ist er nämlich Vorstand beim HSV.

Halbräume, die. Einst bestand der Raum aus Raum und den Grenzen drumherum, sonst wäre er ja kein Raum. Neuere Taktikbücher enthüllen, dass sich im Raum ein Halbraum verbirgt. Den müssen die geplagten Fußballer finden, damit es vor dem gegnerischen Tor gefährlich wird. Schuld daran ist unter anderem "kompaktes Stehen", das auch eine große Kunst sein muss, obwohl es sich so statisch anhört.

Innenverteidiger, die. Als Spieleröffner so unentbehrlich wie der Ball. Ihr Job ist nicht nur wichtig, sondern auch gefährlich. Denn sie haben viel mit den "Schnittstellen" zu tun, die sie hinten schließen und vorne öffnen sollen. Klingt kompliziert, ist es aber auch.

Jugendwahn, der. Seit die Bundesliga-Denker festgestellt haben, dass junge Leute erstens alles glauben, was man ihnen sagt, und zweitens schneller und länger laufen können als, nur zum Beispiel, Bastian Schweinsteiger, schicken sie bedenkenlos 17-Jährige in die Schlacht. Vor allem in Leverkusen ist das beliebt. Es geht freilich nicht immer gut. Wahrscheinlich weil die paar älteren Herren im Team eben nicht alles glauben, was man ihnen sagt.

Köln. Die Narren-Hochburg macht ernst. Es gibt sportliche Erfolge und todlangweilige Wertarbeit. Niemand fährt mehr betrunken sein Auto in die Straßenbahn, niemand ruft nach Prinz Poldi. Fast wünscht man sich alte Zeiten zurück.

Leipzig. Hat das Gewandhaus, einen interessanten Bahnhof und nun einen Fußball-Erstligisten. Red Bull hat ihn aus Werbezwecken gegründet. Und weil er überraschend guten Fußball spielt, klappt das mit der Werbung. Nur in den gegnerischen Stadien nicht. Dort berufen sie sich auf Tradition und hohe Werte. In der Bayern-Vip-Lounge zum Beispiel, wenn sich die Aufsichtsräte der Miteigentümer von Audi und Adidas unterhalten.

Mode, die. Wird endlich auch beim kickenden Personal geschätzt. Unbestrittene Tabellenführer: Aubameyang, der seine Sperre auf der Dortmunder Tribüne im Inspector-Gadget-Look mit grauem Mantel und Hütchen absaß, und der unvergleichliche Bayer Mats Hummels, der wegen einer Wette spät und nachhaltig erblondete. Das Haarfärbemittel soll er bei Leo Messi geliehen haben. Ein Wechsel zum FC Barcelona ist trotzdem kein Thema.

Nerds, die. Werden weniger. Pep Guardiola floh im Sommer. André Schubert musste in Mönchengladbach sein Laptop einpacken, Roger Schmidt rettete sich in Leverkusen so gerade in die Winterpause.

Ordnung, die. Von Trainern (siehe Nerds) beschworen und in den Medienkonferenzen erörtert. Meist so: "Wir hatten eine gute Grundordnung. Da haben wir die Ordnung verloren. Wir haben wieder zur Grundordnung gefunden." Fast so wichtig wie "kompaktes Stehen".

Pressing, das. Die Großväter nannten es "frühes Angreifen", nun kommt es als "hohes Pressing" oder "Gegenpressing" auf den Tisch. So bedeutend wie "hoch verteidigen".

Querpass, der. Ist völlig aus der Mode und allenfalls ratlosen Innenverteidigern erlaubt. Darüber hinaus gilt im zweiten Halbjahr 2016 die Doktrin des vertikalen Spiels. Klingt schwierig, geht aber leicht. Nachfragen an Thiago Alcàntara.

Rauswurf, der. Stets beliebt. Neu ist, dass nicht nur Trainer gefeuert werden, sondern auch Manager und Vorstände. Der HSV ist in jeder Hinsicht vorbildlich, er hat Trainer und Vorstand vor die Tür gesetzt.

Schwalbe, die. Im Sommer gern gesehen, im Herbst ungewöhnlich. Timo Werner flatterte durch den Schalker Strafraum und machte Leipzig noch ein bisschen beliebter.

Torjäger, die. In den traditionellen Zweikampf zwischen Aubameyang und Robert Lewandowski hat sich der Kölner Anthony Modeste eingemischt. Eine schöne Nachricht.

Umschaltspiel, das. Der gute, alte Konter im neuen Gewand. Nie war er so wichtig wie heute - schuld daran: "kompaktes Stehen".

VW. Der große Verlierer. Das Werksteam von Volkswagen startete als Meisterjäger, landete als Abstiegskandidat. Es hat so gar nichts Zuverlässiges. Das passt zum Konzern.

Wagner, Sandro. Der Hoffenheimer hält sich für den besten deutschen Stürmer, und das könnte sogar sein, was viel aussagt über die Qualität der Angreifer mit deutschem Pass.

Xhaka, Granit. Ein Grund für die Gladbacher Misere ist, dass der Schweizer in England durchs Mittelfeld pflügt. Einen wie ihn werden sie kaum wieder finden, auch weil das "X" als erster Buchstabe des Nachnamens selten vorkommt.

Youngster, die. Waren früher Anfang 20 und die Ausnahme. Seit Beginn des Jugendwahns (siehe dort) sind sie 16 oder 17 und heißen nicht mal mehr Youngster.

Zaubertor, das. Jüngstes Beispiel: Douglas Costas Kracher beim 1:0 der Bayern in Darmstadt. Bestes Beispiel für übernatürliche Kräfte: Der Kölner Marcel Risse kopierte sein Freistoßtor gegen Hoffenheim im Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Den Trick verrät er nicht. Ehrensache unter Zauberern.

