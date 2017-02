später lesen Auslandsvermarktung Bundesliga wieder Nummer eins in China FOTO: RPO 2017-02-23T10:34+0100 2017-02-23T10:33+0100

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kann in ihrem Streben nach stetigen Steigerungen bei der Auslandsvermarktung einen weiteren Erfolg verbuchen. Die Bundesliga ist zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins der europäischen Fußball-Ligen in den chinesischen Digital-Medien. Dies ist laut der DFL das Ergebnis der renommierten Studie "The Red Card 2017".