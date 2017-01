später lesen Bundesliga geht wieder los Die 18 Klubs im Formcheck Teilen

2017-01-17T11:26+0100

Die Winterpause war kurz, schon am Freitag geht es wieder los in der Bundesliga. Vor dem Start gibt es einige Fragen: Bleibt Leipzig an den Bayern dran? Kann Dortmund nochmal angreifen? Was passiert mit Borussia Mönchengladbach? Und wer steigt ab? Wir haben den Check gemacht.