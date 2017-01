Die Bayern duseln sich in einer bemerkenswerten Mischung von Einzelqualität (Lewandowski!) und humorfreier Pflichterfüllung zu einem Sieg in der Nachspielzeit. Leipzig und Hoffenheim unterstreichen, dass ihre Platzierungen vor Weihnachten nichts mit Zufall zu tun haben. Und der HSV bleibt seiner Rolle als Deutschlands führendes Team bei Platzverweisen treu.

Neben so viel Traditionspflege wird von diesem 17. Spieltag aber doch auch etwas anderes in Erinnerung bleiben.

Erstens: Bayern ist der erste Herbstmeister, der diesen Titel erst im Januar feiern darf.

Zweitens: In der ersten Halbzeit der Samstagspiele gab es genauso viele Tore wie Platzverweise (nämlich drei).

Drittens: Gleich zwei Torhüter flogen vom Platz: der Bremer Jaroslav Drobny und der Frankfurter Lukas Hradecky - der eine (Drobny) wegen eines unverantwortlichen Kung-Fu-Angriffs auf den Dortmunder Marco Reus, der andere wegen einer Slapstick-Einlage, die er anschließend mit einem für Fußballer so untypischen Anfall von Selbstironie kommentierte. Damit gewann er mit weitem Vorsprung vor dem Arbeitskollegen Drobny den Tagespreis.

Viertens: Der Dortmunder Schlussmann Roman Weidenfeller (36) hielt es für an der Zeit, seine Leistungen mal ins rechte Licht zu setzen. Zu Recht betonte der Torwart, er habe den Konkurrenten Roman Bürki in dessen Verletzungspause so gut vertreten, dass es eigentlich nun keinen Grund dafür gebe, in tiefer Verehrung des Schweizers schnell wieder Platz im Kasten zu machen. Weidenfellers ungewöhnliche Offensive wurde vom gelernten Abwehrspieler Thomas Tuchel allerdings ziemlich unsanft gestoppt. "Da muss ich ihn enttäuschen", sagte der ehemalige Verteidiger, der in seinem fortgeschrittenen Fußballerleben Trainer ist, "Roman Bürki ist die Nummer eins." Deshalb könnte die Bundesliga-Saison für Weidenfeller schon im Januar zu Ende sein.

Auch das ist ja mal ein Wort.

