Bundesligist SC Freiburg hat sein erstes Testspiel im Trainingslager im spanischen Sotogrande gewonnen. Stürmer Nils Petersen (13./90.) traf beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC Vaduz aus der Schweizer Super League doppelt.

Den dritten Treffer für die Breisgauer erzielte Florian Niederlechner (51.). Bereits am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) steht für die Freiburger die zweite Testpartie des Tages an. Gegner ist dann die PSV Eindhoven. Auch am Donnerstag gibt es das doppelte Programm: Am Mittag spielt der Sport-Club gegen Sparta Prag (14.00), ehe am Abend der FC Brügge (18.00) der Gegner ist.

Frankfurt gewinnt erstes Testspiel

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in Abu Dhabi gewonnen. Die Hessen besiegten bei sommerlichen Temperaturen Changchun Yatai FC aus der chinesischen Super League mit 3:0 (1:0). Der eingewechselte Doppeltorschütze Branimir Hrgota (67./77.) und Haris Seferovic (11.), der möglicherweise vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon steht, erzielten die Treffer für die überlegenen Frankfurter.

Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers Seferovic, der vor zweieinhalb Jahren von Real Sociedad zur Eintracht gewechselt war, läuft am Saisonende aus. Dann könnte der WM-Teilnehmer von 2014 ablösefrei wechseln. Der portugiesische Traditionsklub Benfica Lissabon hat Interesse am 24-jährigen Seferovic bekundet.

(sid)