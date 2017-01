Der FC Augsburg ist bei der Generalprobe für den Jahresauftakt in der Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen. Im Trainingslager im spanischen Marbella reichte es für den FCA zu einem 1:1 (0:0) gegen Zweitligist Hannover 96.

Artur Sobiech brachte die Niedersachsen in der 58. Minute artistisch mit der Hacke in Führung, der zuletzt lange verletzte Raul Bobadilla traf fünf Minuten später zum Ausgleich. Der 29-Jährige hatte im ersten Test gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar (1:1) sein Comeback gefeiert.

Freiburg mit torlosem Remis gegen Sparta Prag

Auch der SC Freiburg musste sich mit einem Unentschieden zufrieden geben. Einen Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager trennte sich der Bundesligist von Sparta Prag 0:0.

An diesem Freitag beenden die Freiburger ihr Trainingslager in Spanien. In vorangegangenen Testspielen hatte der südbadische Club 3:1 gegen den FC Vaduz gewonnen und gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven mit 1:2 verloren.

Am 20. Januar empfängt der Bundesliga-Achte zum Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Schieber trifft für Berlin

Ligarivale Hertha BSC hat derweil den zweiten Test im Rahmen des Trainingslagers auf Mallorca gewonnen. Das Team von Trainer Pal Dardai setzte sich am Donnerstag gegen den spanischen Drittligisten UD Poblense mit 1:0 (1:0) durch. Angreifer Julian Schieber sorgte für den einzigen Treffer der Begegnung (14.).

Dardai verzichtete auf zahlreiche Stammkräfte und gab einer Vielzahl von Nachwuchskräften eine Bewährungschance. Stammtorhüter Rune Jarstein wurde wegen leichter Oberschenkelprobleme erneut geschont.

Den ersten Test des Jahres hatte Hertha BSC am Mittwoch gegen den Zweitligisten RCD Mallorca im Elfmeterschießen gewonnen. Am Samstag kehren die Berliner in die Hauptstadt zurück, im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gastiert der Tabellendritte bei Bayer Leverkusen (22. Januar, 15.30 Uhr/Sky).

(sid)