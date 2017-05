Wir haben die Trainer-Stimmen zum 31. Spieltag der Bundesliga gesammelt. Wir haben die Trainer-Stimmen zum 31. Spieltag der Bundesliga gesammelt. weniger

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Ich bin begeistert, wie viel wir Investiert haben. Wenn man so viele Torchancen hat, gewinnt man eigentlich das Spiel. Ich habe der Mannschaft ein dickes Kompliment ausgesprochen. Wir wussten, wie schwer es sein würde, die Kölner Abwehr zu knacken. Die Präzision im Torabschluss hat uns um den Sieg gebracht. 23 Torschüsse, aber nur vier kamen aufs Tor. Trotzdem hat die Mannschaft das toll gemacht, wie schon die ganze Woche und den ganzen Monat."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Der Abstiegskampf beginnt in den letzten drei Spielen so richtig. Wir waren nicht so aggressiv, wie wir hätten seien sollen. In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Ding, nach der kalten Dusche sind wir erwacht. Es ist wichtig, dass wir mutig weitergehen."







Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Das war kein schöner Nachmittag, denn eine Nettospielzeit von 25 Minuten in der ersten Hälfte ist mir ein bisschen wenig. Da fällt es schwer, in den Rhythmus zu kommen. Das macht die ganze Sache nicht schön. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, das ist uns phasenweise gelungen. Was wir uns vorwerfen... mehr

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren dominant, nur der letzte Pass hat gefehlt. In der zweiten Hälfte waren wir ein bisschen träge. Aber der letzte Standard war gut."







