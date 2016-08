später lesen Transfer-Rekord in Deutschland Bundesliga gibt mehr als eine halbe Milliarde Euro aus FOTO: dpa, crj jhe Teilen

Knapp 540 Millionen Euro haben die Bundesliga-Klubs in der Sommer-Transferzeit in neue Spieler investiert. Das ist Rekord. An die englische Premier League kommt Deutschland aber noch lange nicht ran.