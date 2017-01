Mit neuen Trainern gehen die beiden Klubs in den zweiten Saisonteil. Während der Darmstädter Torsten Frings auch Bundesliga-Novize ist, blickt Dieter Hecking auf 332 Spiele als Erstliga-Coach zurück. Die beiden Klubs sind die erfolglosesten der letzten acht Runden, in denen die Lilien gar keinen Punkt holten, die Borussen nur fünf. Die Gladbacher gewannen zum letztjährigen Saisonfinale beim 2:0 in Darmstadt zuletzt ein Gastspiel und sind in der Auswärtstabelle mit einem Punkt und 3:18 Toren das schlechteste Team hinter den 98ern. Den einzigen Punkt in der Fremde erbeuteten sie am 21. September beim 1:1 in Leipzig, das einzige Tor in den folgenden fünf Gastspielen erzielte Raffael beim 1:4 in Dortmund am 3. Dezember. weniger