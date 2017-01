Dennoch sind die Hessen, die ihren letzten Sieg am 22. Oktober mit einem 3:1 gegen Wolfsburg feierten, unter der Regie von drei verschiedenen Trainer seit 534 Minuten ohne Torerfolg. In einer Hinsicht ist das Schlusslicht der Liga Spitzenreiter: Kein Team kassierte in der ersten Halbzeit so wenig Gegentore...

Unser Tipp: 0:0

