Lukas Hinterseers Kopfballtor zum 1:2 in Berlin in der vergangenen Saison ist das einzig Positive, das die Ingolstädter aus ihren drei Bundesligatreffen mit Hertha aufzuweisen haben. In vier Zweitligaduellen verbuchten die Schanzer immerhin drei Unentschieden und mit einem 0:0 am 2. Dezember 2012 auch ihren bislang einzigen Punkt in der Hauptstadt. Mit Trainer Maik Walpurgis gewannen die Bayern zwei von vier Auswärtspartien, 1:0 in Darmstadt und 2:1 in Leverkusen. In den ersten zehn Saisonspielen holten die Schanzer nur zwei Zähler, in den acht mit dem neuen Coach 13. weniger