Das 0:0 gegen Gladbach beim Debüt von Frings war auch das einzig Zählbare in den letzten elf Pflichtspielen, in denen die Hessen nur vier Tore erzielten. In den sechs Partien unter den Trainern Ramon Berndroth und Frings schossen sie nur ein einziges Tor - beim 1:6 gegen Köln per Elfmeter. Darmstadt erzielte in Halbzeit eins die wenigsten Treffer (drei) der Liga, Dortmund in Halbzeit zwei die meisten (24). Der BVB gewann nur eine der letzten fünf Auswärtspartien, in denen jeweils beide Teams ins Netz trafen, und blieb in der Fremde letztmals beim 3:0 in Stuttgart am 23. April 2016 ohne Gegentor. In diesem Jahr holte der BVB sieben Punkte und führte in den jedem der drei Spiele zur Pause 1:0. - Hinrunde: 0:6