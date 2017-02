Die Schwaben siegten gegen alle Teams, denen sie in einer kompletten Bundesligasaison begegneten, nur nicht gegen Leverkusen. Beim bislang letzten Heimspiel gab der FCA sogar in der letzten halben Stunde noch eine 3:0-Führung aus der Hand - per Eigentor sowie einem Handelfmeter in... mehr

Die Schwaben siegten gegen alle Teams, denen sie in einer kompletten Bundesligasaison begegneten, nur nicht gegen Leverkusen. Beim bislang letzten Heimspiel gab der FCA sogar in der letzten halben Stunde noch eine 3:0-Führung aus der Hand - per Eigentor sowie einem Handelfmeter in der 90. Minute. Die Augsburger gewannen die Hälfte ihrer sechs Partien mit Trainer Manuel Baum und zwei ihrer drei Heimspiele. In den letzten vier Runden gerieten sie aber immer 0:1 in Rückstand. Die neun Heimtore der Schwaben, die in den letzten beiden Runden ein Elfmeter-Gegentor kassierten, sind Liga-Minusrekord. weniger