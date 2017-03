In ihren letzten drei Auftritten am Rhein gingen die Bayern jeweils mit einer 1:0-Führung in die Pause. Der Branchenführer holte 16 von 18 möglichen Punkten in den sechs Gastspielen seit dem 0:1 in Dortmund am 19. November. In drei der letzten vier Auswärtspartien erbeuteten die Bayern... mehr

In ihren letzten drei Auftritten am Rhein gingen die Bayern jeweils mit einer 1:0-Führung in die Pause. Der Branchenführer holte 16 von 18 möglichen Punkten in den sechs Gastspielen seit dem 0:1 in Dortmund am 19. November. In drei der letzten vier Auswärtspartien erbeuteten die Bayern aber fünf Zähler erst mit Treffern ab der 90. Minute. Thomas Müller (4) und Douglas Costa (3) bereiteten in den letzten drei Runden, in denen der Spitzenreiter vier Jokertore erzielte, sieben der elf Treffer vor.