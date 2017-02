später lesen Simulierte Wettkampfbedingungen Videobeweis erfolgreich getestet 2017-02-22T15:33+0100 2017-02-22T15:33+0100

Auf dem Weg zur Einführung des Videobeweises in der Bundesliga ist der "Assistent" zum ersten Mal erfolgreich unter simulierten Wettkampfbedingungen eingesetzt worden. Bei zwölf eigens für diese Testzwecke organisierten Spielen von Junioren-Mannschaften in Köln standen die Schiedsrichter in Funkkontakt mit einem Video-Assistenten im Cologne Broadcasting Center (CBC). Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mit.