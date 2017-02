später lesen 23 Treffer fehlen Bundesliga wartet auf 50.000. Tor Teilen

Noch 23: Schon am kommenden Wochenende könnte das 50.000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga fallen. Seit dem Startschuss am 24. August 1963 trafen die Spieler 49.977 Mal ins Netz – der erste war der Dortmunder Timo Konietzka zum 1:0 bei Werder Bremen nach 50 Sekunden Spielzeit.