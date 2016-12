6: Der FC Bayern geht zum sechsten Mal in Folge als Spitzenreiter in ein neues Kalenderjahr.

8: Mönchengladbach kassierte die achte Niederlage dieser Saison, so viele Pleiten nach 16 Spieltagen gab es zuletzt vor sechs Jahren, als man nur via Relegation den Abstieg vermied (damals zehn Niederlagen nach 16 Spielen).

6: Mit Hoffenheim ist erst zum 6. Mal in der Bundesliga-Geschichte eine Mannschaft nach 16 Spieltagen noch ungeschlagen; die Bayern (3-mal), Leverkusen und der HSV hatten zu diesem Zeitpunkt aber öfter gewonnen als 1899 (6-mal).

15: Johan Djourou sorgte bereits für den 15. Elfmeterfehlschuss dieser Saison. In der kompletten vergangenen Spielzeit wurden nur 18 Strafstöße vergeben.

18: Robert Lewandowski hat durch seinen Treffer gegen Leipzig nun gegen alle 18 aktuellen Bundesliga-Klubs mindestens ein Tor erzielt, was außer dem Polen keinem Akteur gelang.

24: Frankfurt hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren (fünf Siege, drei Remis) und damit erstmals seit 24 Jahren eine Hinserie ohne Heimpleite überstanden.

54: Unter Präsident Uli Hoeneß hat der FC Bayern keines der letzten 54 Bundesliga-Spiele verloren (48 Siege, sechs Remis). Nach seiner Wiederwahl am 25. November wurden alle sechs Pflichtspiele gewonnen.

16. Spieltag: Fakten

61: In dieser Saison fielen schon 61 Jokertore und damit so viele wie noch nie in einer Hinrunde.