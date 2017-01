17. Spieltag: Fakten Wir haben die Zahlen und Fakten zum 17. Spieltag der Bundesliga gesammelt.

17. Spieltag: Fakten Tore: In den ersten sieben Partien des 17. Spieltages fielen 13 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 1,86 Treffern pro Spiel. Nur Bayerns Robert Lewandowski traf beim 2:1 in Freiburg doppelt. Die Torjägerliste führt weiterhin Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund mit 16 Treffern an. Es folgen Lewandowski (14) und Anthony Modeste vom 1. FC Köln (13).

17. Spieltag: Fakten Zuschauer: Zu den Begegnungen des 17. Spieltags strömten 238.577 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 34.082. Ausverkauft waren die Arenen in Bremen (42.100 gegen Dortmund), in Darmstadt (17.400 gegen Mönchengladbach), in Wolfsburg (30.000 gegen Hamburg), in Leipzig (42.558 gegen Frankfurt) und Freiburg (24.000 gegen die Bayern). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 6.235.492 (Schnitt: 41.294).

17. Spieltag: Fakten Platzverweise: Drei Spieler wurden am 17. Spieltag des Feldes verwiesen. Albin Ekdal sah beim 0:1 seines HSV beim VfL Wolfsburg wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Bremens Torhüter Jaroslav Drobny flog gegen Dortmund (1:2) wegen eines groben Foulspiels gegen Marco Reus mit Rot vom Platz. Ebenfalls Rot sah Frankfurts Keeper Lukas Hradecky, der in Leipzig schon nach 131 Sekunden vom Feld flog und damit für den zweitschnellsten Platzverweis der Bundesliga-Geschichte sorgte. Insgesamt gab es in dieser Saison 35 Platzverweise (19 Rote Karten/16 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 40 Spieler des Feldes verwiesen (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

17. Spieltag: Fakten Eigentore: Am 17. Spieltag traf bislang einzig und allein Frankfurts Jesus Vallejo bei der 0:3-Niederlage in Leipzig ins eigene Tor. Es war das 54. Eigentor in der Bundesliga-Geschichte der Hessen, die damit in dieser Kategorie mit Rekordhalter Werder Bremen gleichzogen. In der laufenden Saison wurden insgesamt sechs Eigentore erzielt. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

17. Spieltag: Fakten Elfmeter: In den Partien des 17. Spieltages wurde nicht einmal auf Strafstoß entschieden. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es damit weiterhin 26:15. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18 verschossen.

17. Spieltag: Fakten Herbstmeister: Bayern München ist mitten im Januar zum 22. Mal und zum sechsten Mal in Serie Herbstmeister der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister sicherte die Spitzenposition durch ein 2:1 (1:1) am Freitagabend beim SC Freiburg. 36 von 53 Herbstmeistern der Bundesliga holten am Saisonende auch den Titel - eine Quote von fast 68 Prozent.

17. Spieltag: Fakten Tand: Gleich im ersten Spiel nach seinem Wechsel von Nürnberg nach Gelsenkirchen erzielte Guido Burgstaller den goldenen Treffer der Schalker beim 1:0 gegen Ingolstadt. Der letzte Neuzugang der Königsblauen, der bei seinem Debüt traf, war Michel Bastos vor vier Jahren.

17. Spieltag: Fakten Historisch: Durch das 2:0 (0:0) beim FC Augsburg blieb 1899 Hoffenheim auch im 17. Hinrundenspiel ungeschlagen. Sieben Siege und zehn Unentschieden fuhren die Kraichgauer in ihrer besten Halbserie der Vereinsgeschichte ein und machten es damit fünf anderen Teams nach, die das Kunststück seit 1963 im deutschen Fußball-Oberhaus ebenfalls vollbracht hatten. Bayern München (1988/89, 2013/14, 2014/15), Bayer Leverkusen (2009/10) und der Hamburger SV (1982/83) gewannen seinerzeit auch die Herbstmeisterschaft, nur die Werkself verpasste anschließend auch den Titelgewinn.

17. Spieltag: Fakten Historisch II: Der Hamburger SV verlor am Samstag beim VfL Wolfsburg mit 0:1, unterlag zum zehnten Mal in der Hinrunde (Vereinsrekord) und kassierte damit seine 600. Bundesliga-Niederlage. Die erste setzte es am 21. September 1963 im Auswärtsspiel bei Schalke 04. Vor dem Bundesliga-Dino hatte nur Eintracht Frankfurt die 600er-Marke knacken müssen

17. Spieltag: Fakten Torjäger: Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München hat sich in der Liste der Ausländer mit den meisten Bundesliga-Toren auf den alleinigen zweiten Platz geschoben. Der Pole erzielte beim 2:1 (1:1)-Auswärtssieg der Münchner gegen den SC Freiburg seine Treffer Nummer 134 und 135 und zog damit am Brasilianer Giovane Elber (133) vorbei. Der Bremer Claudio Pizarro führt die Liste mit 190 Toren an.

17. Spieltag: Fakten Jubiläum: Jan Moravek vom FC Augsburg absolvierte am Samstag gegen Hoffenheim sein 100. Bundesliga-Spiel. Der Tscheche hatte zuvor für Schalke 04 (13) und den 1. FC Kaiserslautern (29) im deutschen Oberhaus gespielt und lief dort nun zum 58. Mal für die Fuggerstädter auf. Doppelt so viele Bundesliga-Partien wie Moravek hat sein Landsmann Jaroslav Drobny seit Samstag auf dem Buckel. Der Bremer Keeper, der gegen Dortmund früh vom Platz flog, spielte bislang für den VfL Bochum (17), Hertha BSC (97) und den Hamburger SV (76) und steht aktuell bei Werder (10) zwischen den Pfosten. Auf die gleiche Anzahl an Bundesligaspielen kommt Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach. Seine 200 Partien absolvierte er für die Fohlen (46), Hannover 96 (131) und den Karlsruher SC (23).

17. Spieltag: Fakten Rekord: RB Leipzig ist nach der Hinrunde bester Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte. Zwar hatte auch der 1. FC Kaiserslautern in seiner Meistersaison 1997/98 nach 17 Spielen 39 Punkte auf dem Konto, aber nicht so eine gute Tordifferenz wie die Sachsen nach dem 3:0 gegen Frankfurt.

17. Spieltag: Fakten Auswärtsmisere: Auch im achten Auswärtsspiel dieser Saison gelang Borussia Mönchengladbach kein Sieg. Auswärts holten die Fohlen in dieser Spielzeit damit erst zwei Punkte, im gesamten Jahr 2016 - beim 2:0 am 34. Spieltag der Vorsaison in Darmstadt - nur einen Sieg.

17. Spieltag: Fakten Serien: Bayern München feierte nicht nur - erstmals unter Carlo Ancelotti - seinen sechsten Sieg in Serie, sondern auch den 27. in Folge gegen einen Aufsteiger. Wolfsburg gewann zum dritten Mal nacheinander, zum zweiten Mal zu Hause. Borussia Dortmund gewann nach vier Remis mal wieder und ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen. Erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte blieb Darmstadt zum fünften Mal in Folge torlos.

17. Spieltag: Fakten 6 - Der FC Bayern wurde zum sechsten Mal in Folge und insgesamt zum 22. Mal Herbstmeister.

17. Spieltag: Fakten Nochmal 6 - Hoffenheim blieb als sechstes Team in der Bundesliga-Geschichte in einer kompletten Hinrunde ungeschlagen. Vor der TSG gelang das dreimal Bayern München (1988/89, 2013/14, 2014/15) und je einmal Bayer Leverkusen (2009/10) und dem Hamburger SV (1982/83).

17. Spieltag: Fakten 27 - Der FC Bayern hat die letzten 27 Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger gewonnen.

17. Spieltag: Fakten 11 - Der VfL Wolfsburg ist gegen den HSV seit elf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (sechs Siege, fünf Remis); eine längere Erfolgsserie gab es in der Historie der Wölfe gegen keinen Gegner.

17. Spieltag: Fakten 135 - Robert Lewandowski erzielte seine Bundesliga-Tore Nummer 134 und 135, überholte damit Giovane Elber und ist nun alleiniger zweitbester ausländischer Torschütze der Historie (hinter Claudio Pizarro/190).

17. Spieltag: Fakten 600 - Der HSV kassierte die 600. Niederlage ihrer Bundesliga-Geschichte. Diese Marke hatte zuvor nur Frankfurt (aktuell 612) durchbrochen.

17. Spieltag: Fakten 131 - Bereits nach 131 Sekunden sah Lukas Hradecky in Leipzig die Rote Karte. Es war der zweitschnellste Platzverweis in der Ligahistorie und der schnellste für einen Torhüter. Schneller vom Feld musste bislang nur Youssef Mohamad vom 1. FC Köln, am 1. Spieltag 2010/11 nach 93 Sekunden im Spiel gegen Kaiserslautern.