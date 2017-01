18. Spieltag: Fakten Wir haben die Fakten zum 18. Bundesliga-Spieltag gesammelt.

18. Spieltag: Fakten Tore: In den Partien des 18. Spieltages fielen bislang 26 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 3,7 Treffern pro Spiel. Kölns Yuya Osako (beim 6:1 in Darmstadt) und Mönchengladbachs Lars Stindl (beim 3:2 in Leverkusen) trafen doppelt. Die Torjägerliste führt weiterhin Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund mit 16 Treffern an. Es folgen Münchens Robert Lewandowski und Anthony Modeste vom 1. FC Köln (beide 14).

18. Spieltag: Fakten Zuschauer: Zu den bisherigen Begegnungen des 18. Spieltags strömten 228.247 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 32.606. Ausverkauft waren die Arenen in Bremen (42.100 gegen München) und in Darmstadt (17.400 gegen Köln). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 6.519.957. (Schnitt: 40.749).

18. Spieltag: Fakten Platzverweise: Ein Spieler wurde am 18. Spieltag bisher des Feldes verwiesen. Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim sah beim Spiel gegen RB Leipzig nach einem groben Foulspiel die Rote Karte. Insgesamt gab es in dieser Saison 36 Platzverweise (20 Rote Karten/16 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden 40 Spieler des Feldes verwiesen (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

18. Spieltag: Fakten Eigentore: Am 18. Spieltag traf Darmstadts Verteidiger Aytac Sulu beim 1:6-Heimdebakel gegen Köln in das eigene Tor. In der laufenden Saison wurden insgesamt sieben Eigentore erzielt. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

18. Spieltag: Fakten Elfmeter: In den bisherigen Partien des 18. Spieltages wurde zweimal auf Strafstoß entschieden. Der Ingolstädter Almog Cohen verwandelte beim 3:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0. Sidney Sam von Darmstadt 98 verwandelte ebenfalls einen Foulelfmeter gegen den FC Köln. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es damit 29:15. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18 verschossen.

18. Spieltag: Fakten Auswärtssieg: Der 1. FC Köln hat mit dem 6:1 (3:0) bei Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 den höchsten Auswärtssieg seit mehr als 51 Jahren gefeiert. Lediglich am 30. Oktober 1965 hatte der erste Bundesliga-Meister im Oberhaus ein Auswärtsspiel noch deutlicher gewonnen (6:0 bei Tasmania Berlin).

18. Spieltag: Fakten Rekord I: Bayern München feierte mit dem 2:1-Erfolg in Bremen den 13. Sieg in Folge gegen die Norddeutschen - das ist Bundesligarekord.

18. Spieltag: Fakten Rekord II: RB Leipzig ist auch nach dem 18. Spieltag bester Aufsteiger der Bundesliga-Geschichte. Zwar hatte auch der 1. FC Kaiserslautern in seiner Meistersaison 1997/98 nach 18 Spielen ebenfalls 42 Punkte auf seinem Konto, aber der FCK wies eine schlechtere Tordifferenz auf.